ABD Donanması rezerv askeri Jack Pearadin, Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda 6,03 karat ağırlığında nadir bir sarı elmas buldu. 35 yaşındaki Pearadin'in keşfi, TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında anbean kaydedildi.

2013 yılından bu yana aynı parkta elmas arayan ve bugüne kadar 300'den fazla taş bulan Pearadin, son keşfini 25 Ocak 2026'da gerçekleştirdi. Arkadaşı Michael Schumacher ile daha önce topladıkları çakılları ayıklarken fark ettiği elmas, uzmanlar tarafından da doğrulandı.

JELİBON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ELMAS SERVET DEĞERİNDE

Yaklaşık bir jelibon büyüklüğündeki elmasın yoğun kanarya sarısı renkte olduğu ve 48 simetrik yüze sahip bulunduğu belirlendi. Parkta bulunan elmasların çoğunun 12 veya 24 yüzlü olması, taşı daha da özel kıldı.

Keşfedilen taş, park tarihinde bulunan en büyük dördüncü sarı elmas olurken genel sıralamada 22'nci sıraya yerleşti. ABD'nin 2026'daki 250'nci bağımsızlık yıl dönümüne atıfla taşa "Pearadin Schumacher American Dream Diamond" adı verildi.

MİLYONLARCA DOLAR EDEBİLİR

Elmasın değeri konusunda ise farklı görüşler bulunuyor. Pearadin, bazı koleksiyoncuların taşa 1 milyon dolara (yaklaşık 50 milyon 180 bin TL) kadar değer biçtiğini söyledi. Lisanslı değerleme uzmanı Laura Stanley ise yaklaşık 250 bin dolar (12 milyon 545 bin TL) değerinde olabileceğini belirtti. Kesin fiyatın alıcı talebine göre şekilleneceği ifade edildi.

Pearadin, elmasın satışından elde edilecek geliri keşfe katkı sağlayan arkadaşıyla paylaşmayı planlıyor. Kendi payıyla bir kristal madeni açmayı hedefliyor.

BULDUĞUN ELMASI ALIP GİDEBİLİYORSUN

Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nı farklı kılan özelliklerden biri de ziyaretçilerin buldukları elmasları yanlarında götürebilmesi. Giriş ücretinin 15 dolar olduğu parkta yılda ortalama 400 ila 800 elmas çıkarılıyor.

Bölgede daha önce 1924 yılında bulunan 40,23 karatlık "Uncle Sam" elması da ABD tarihinin en büyük elması olarak kayıtlara geçmişti.