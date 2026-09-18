Lüksemburg’un kuzeyindeki Holztum yakınlarında metal dedektörüyle arama yapan iki amatör defineci, tarih kitaplarını değiştirecek sıra dışı bir keşfe imza attı. Um Rank bölgesinde tesadüfen bulunan ve ilk etapta 38 adet olan altın sikkeler, arkeologların devreye girmesiyle devasa bir hazineye dönüştü. Ulusal Arkeolojik Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ve 2024 yılına kadar süren kazılarda, antik bir Roma kalesi kalıntısının tam kalbinde toplam 141 adet altın solidus gün yüzüne çıkarıldı. MS 362 ile 402 yılları arasında basıldığı belirlenen ve yaklaşık 322 bin dolar değer biçilerek Lüksemburg Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan bu hazine, barındırdığı sıra dışı sırlarla uzmanları hayrete düşürüyor.

DEV SERVETTE TÜRKİYE DETAYI ŞAŞIRTTI

Hazinedeki en heyecan verici detay ise sikkelerin binlerce kilometre öteden gelen kökeni oldu. 14 bin Roma hazinesini içeren Oxford Üniversitesi veri tabanında daha önce eşine rastlanmayan bir yoğunluk tespit edildi. Sikkelerden 17 tanesinin, günümüzde Kocaeli sınırlarında yer alan antik Anadolu kenti Nikomedia’da, yani İzmit'te basıldığı ortaya çıktı. Antik Antakya’dan gelen örneklerin de yer aldığı bu koleksiyonun, İmparator I. Valentinian’ın Anadolu’daki birliklere dağıttığı altın hediyelerle birlikte Ren sınırına taşındığı tahmin ediliyor.

BÜYÜK SERVET 30 YIL SONRA GÖMÜLDÜ

Araştırmacıları asıl düşündüren nokta, sikkelerin basımından yaklaşık 30 yıl sonra, MS 395 civarında neden gömüldüğü oldu. Bölgede o döneme ait hiçbir savaş veya kriz izine rastlanmaması, sahibinin büyük servetini saklayıp geri dönmek üzere bıraktığı fakat bilinmeyen bir sebeple bir daha geri gelemediği ihtimalini ortaya koyuyor.