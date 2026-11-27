Avustralya’nın New South Wales eyaletinin kuzeybatısında yer alan Tibooburra kasabası yakınlarında amatör bir altın arayıcısı, metal dedektörü yardımıyla 1 kilogramın üzerinde altın külçesi çıkardı. Şekli ve büyüklüğü nedeniyle "Tibooburra Patatesi" adı verilen külçenin altın değerinin 160 bin Avustralya dolarına kadar ulaştığı açıklandı.

Kimliğinin açıklanmasını istemeyen arayıcı, belirli bir ücret karşılığında maden aramaya izin verilen Mount Stuart Çiftliği arazisinde yürüttüğü çalışmalar sırasında dedektöründen gelen zayıf sinyali takip etti.

Kırmızı toprağı kazmaya başlayan arayıcı, yüzeye yakın bir noktada büyük bir altın kütlesine ulaştı. Broken Hill Prospecting Supplies tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, arayıcının toprağı temizlerken parçayı ortaya çıkardığı anlar yer aldı.

AĞIRLIĞININ YÜZDE 77'Sİ SAF ALTIN

Daily Galaxy tarafından aktarılan bilgilere göre, yapılan ölçümlerde toplam ağırlığı 1.218 gram (2,69 pound) olarak belirlenen parçanın yaklaşık 940 gramının saf altından, kalan kısmının ise büyük oranda kuvarstan oluştuğu tespit edildi. Ağırlıkça yüzde 77 oranında altın barındıran külçenin, ekim ayı sonundaki piyasa fiyatlarına göre yalnızca altın değerinin 150 bin ila 160 bin Avustralya doları arasında olduğu hesaplandı.

Külçeyi bulan kişinin, parçayı özel bir koleksiyoncuya 200 bin Avustralya dolarına kadar satmayı hedeflediği, ancak henüz resmi bir satış işleminin gerçekleşmediği aktarıldı.

Bölgedeki yerel maden ekipmanı tedarikçileri, 1880'lerin başından bu yana altın aranan bu havzada küçük parçaların sıkça bulunduğunu ancak 1 kilogramın üzerindeki külçelere son 20 yılda yalnızca bir kez daha rastlandığını belirtti.

DEV KÜLÇELERİN NASIL OLUŞTUĞUNU AÇIKLADILAR

Jeoloji araştırmaları, bu büyüklükteki altın külçelerinin yer altındaki kuvars damarlarında nasıl oluştuğuna dair iki temel mekanizmaya işaret ediyor.

Monash Üniversitesi araştırmacılarının Eylül 2024'te Nature Geoscience dergisinde yayımladığı çalışmaya göre, deprem sarsıntıları sırasında sıkışan kuvars kristalleri piezoelektrik etkiyle elektrik voltajı üretiyor. Bu voltaj, yer altı sularında milyonda bir oranında bulunan seyreltik altının elektrokimyasal olarak kuvars yüzeyinde birikmesini sağlıyor. İletken yapıdaki ilk altın tanecikleri oluştuktan sonra, her sismik harekette yeni altın parçacıkları bu taneciklerin üzerinde toplanarak büyüyor.

2024 yılında Geology dergisinde yayımlanan başka bir araştırmada ise kristal yapısı bulunmayan amorf silikanın altın nanoparçacıklarını dakikalar içinde kendine çektiği, yaklaşık bir haftalık süreçte kristalleşerek kuvarsa dönüşen bu yapının çatlaklar boyunca büyük altın birikintileri oluşturduğu kaydedildi. Tibooburra'da bulunan külçenin üzerindeki kuvars kalıntıları, parçanın erozyonla yüzeye çıkmadan önce bir kuvars damarı içinde oluştuğunu gösteriyor.

ENDÜSTRİYEL MADENCİLİKLE KARŞILAŞTIRMASI

Avustralya Yerbilimleri Kurumu (Geoscience Australia) verilerine göre, ülkedeki endüstriyel madenlerde çıkarılan cevherlerde metrik ton başına ortalama 5 gramın altında altın bulunuyor. Tek bir noktadan çıkarılan 940 gramlık bu kütleye eşdeğer miktarda altın elde etmek için, endüstriyel madencilik yöntemleriyle kayıplar hariç yaklaşık 188 metrik ton kayanın işlenmesi gerekiyor.