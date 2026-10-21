Mısır'ın Nil Deltası bölgesinde yer alan Behbeit el-Hagar köyünde tarlasını işleyen çiftçi Halid el-Şahat, üzerinde eski yazılar bulunan pembe granit bir taş fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı bünyesindeki arkeologlar tarafından bölgede başlatılan kazı çalışmalarında, Antik Mısır'ın 19. Hanedanlık dönemine ait önemli tarihi kalıntılara ulaşıldı.

DEVASA HEYKELLER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazı alanında sürdürülen çalışmalarda, MÖ 1279-1213 yılları arasında hüküm sürerken en çok anıt yaptıran firavunlardan biri olarak bilinen II. Ramses'e ait iki dev heykelin parçaları tespit edildi.

İlk Heykel: Yukarı ve Aşağı Mısır üzerindeki egemenliği simgeleyen çift taçlı baş kısmının yaklaşık 1,5 metre yüksekliğinde olduğu belirlendi. Heykelin sırt bölümündeki parçalarda firavunun resmi kraliyet unvanları yer alıyor. Arkeologlar, heykelin kaidesiyle birlikte toplam yüksekliğinin 8,5 metreye ulaşabileceğini değerlendiriyor.

Yaklaşık 2,4 metre uzunluğundaki gövde parçası üzerinde firavunların geleneksel çizgili baş örtüsü "nemes" tespit edildi. Heykelin bacak ve kaide kısımlarını arama çalışmaları devam ediyor.

İKİ AYRI KRALİYET UNVANI SAPTANDI

Çiftçinin ilk karşılaştığı 1,2 metreden uzun pembe granit taş üzerinde yapılan incelemelerde, II. Ramses'e ait iki ayrı kraliyet unvanı saptandı. Yazıtlardan birinin Yukarı ve Aşağı Mısır'ın kralı anlamına gelen "Nesw-Bity", diğerinin ise Güneş tanrısı Ra'nın oğlu anlamındaki "Sa-Ra" olduğu açıklandı.