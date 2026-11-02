İngiltere'de sıradan bir tarlada metal dedektörüyle arama yapan bir kişi, tarihin en dikkat çekici hazine keşiflerinden birine imza attı. Toprağın altından çıkarılan 244 çuval dolusu altın ve gümüş eser, milyonlarca sterlin değer biçilen tarihi bir koleksiyonun ortaya çıkmasını sağladı.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde 2009 yılında yaşanan olayda, amatör metal dedektörü kullanıcısı Terry Herbert, Hammerwich yakınlarındaki bir tarlada arama yaparken dikkat çekici sinyaller aldı. Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan eserler, kısa sürede arkeoloji dünyasının gündemine oturdu.

İlk beş gün içerisinde bulunan parçalar 244 torbaya dolduruldu. Yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş içeren koleksiyon, 3 bin 900'e yakın parçadan oluşuyordu. Eserlerin büyük bölümünün 7. yüzyıla ait olduğu belirlendi.

KILIÇ VE MİĞFER SÜSLEMELERİ DE BULUNDU

Buluntular arasında altın işlemeli kılıç parçaları, miğfer süslemeleri ve dönemin savaşçılarına ait çeşitli ekipmanlar yer aldı. Anglo-Sakson dönemine ışık tutan keşif, arkeolojik açıdan da büyük önem taşıdı. Eserlerin neden toprağa gömüldüğü ise kesin olarak açıklığa kavuşmadı.

MİLYONLUK HAZİNENİN YARISINI ALDI

Staffordshire Definesi olarak anılan koleksiyona 3 milyon 285 bin sterlin değer biçildi. Yasal paylaşım kapsamında elde edilen gelir, hazineyi bulan Terry Herbert ile arazinin sahibi arasında eşit olarak bölüştürüldü. Böylece sıradan bir tarla araması, milyonlarca sterlinlik tarihi bir keşfe dönüştü.