ABD'nin Massachusetts eyaletine bağlı Hadley bölgesinde yer alan Czajkowski Çiftliği, tarımsal üretim ile güneş enerjisi üretimini aynı arazide birleştiren çift kullanımlı ("agrivoltaic") projesiyle öne çıkıyor. Üç kuşaktır Pioneer Valley'de çiftçilik yapan Joe Czajkowski'nin 400 akreyi aşan arazisinin 2,2 akrelik bölümüne kurulan tesis, tarım alanlarının enerji üretimiyle eş zamanlı kullanımına örnek teşkil ediyor.

EŞ ZAMANLI TARIM VE ENERJİ ÜRETİMİ

Hyperion Systems iş birliğiyle geliştirilen ve Temmuz 2023'te kurulumu tamamlanan 445 kilovat DC (375 kilovat AC) kapasiteli sistem, 832 adet güneş paneli modülünden oluşuyor. Tesis, 2024 yılında tam operasyonel hale geldi. Kuzey-güney aksında tek eksenli takip sistemine sahip paneller, doğudan batıya doğru güneşi izliyor.

Sistem, tarımsal araçların geçişine imkan tanıyacak şekilde tasarlandı:

Paneller yatay konumdayken zeminden 10 fit (yaklaşık 3 metre) yükseklikte bulunuyor.

Eğimli takip sırasında yükseklik en az 7,75 fite (2,36 metre) iniyor.

Panel sıraları arasında 26 fitlik (yaklaşık 8 metre) mesafe bırakılması sayesinde traktörler; toprağı işleme, çapalama, tırmıklama ve ilaçlama gibi rutin işlemleri kesintisiz sürdürebiliyor

ELEKTRİĞİN YARISI ÇİFTLİĞE YARISI DÜŞÜK GELİRLİ HANELERE ULAŞIYOR

Sistemde üretilen elektriğin %50'si çiftliğin kendi operasyonlarında kullanılırken, kalan %50'lik kısım şebeke üzerinden bölgedeki 17 düşük gelirli haneye ulaştırılıyor. Czajkowski, abonelik modeli sayesinde yıllık yaklaşık 75.000 doları bulan elektrik faturalarında %15 ila %17,5 arasında indirim elde ediyor. Ayrıca arazi kiralaması ve elektrik satışı üzerinden ek gelir sağlanıyor.

Proje, Massachusetts SMART Programı kapsamında "Düşük Gelirli Topluluk Güneş Enerjisi" ve "Tarımsal Güneş Tarifesi" standartlarına uygunluk sağladı. Joe Czajkowski, Kuzey Amerika Tarımsal Fotovoltaik Ödülleri kapsamında "2026 Yılının Güneş Çiftçisi" unvanına layık görüldü.

PANELLER ALTINDA ÇEŞİTLİ ÜRÜNLER YETİŞTİRİLİYOR

Massachusetts Üniversitesi (UMass) tarafından 2023 yılında yürütülen ilk saha araştırmalarında, paneller altında brokoli üretimi incelendi. Araştırma verileri, paneller altındaki hava sıcaklığı, bağıl nem ve toprak sıcaklığının kontrol parselleriyle benzer seviyelerde kaldığını gösterdi.

Deneme aşamasından sonra ürün çeşitliliği artırıldı:

Panellerin altındaki alanlarda tatlı mısır, yaban mersini ve gölge tütünü yetiştirildi, ayrıca etlik piliç yetiştiriciliği yapıldı

Paneller altında yetiştirilen tatlı mısırın, açık tarladaki ürünle aynı kaliteyi yakaladığı ve açık alan veriminin yaklaşık %80'ine ulaştığı kaydedildi. Aradaki farkın gelişim geriliğinden değil, alan darlığı nedeniyle daha az sıra ekilmesinden kaynaklandığı bildirildi.

Çiftlikte üretilen ürünler UMass Amherst, Springfield Devlet Okulları, Trader Joe's ve Whole Foods gibi kurumlara tedarik ediliyor; taşıma işleminde ise panellerden şarj edilen elektrikli araç kullanılıyor.