Tarım arazilerindeki hobi bahçelerine yönelik yeni yaptırımlar, “Artık tarlaya ev yapılamayacak” şeklinde yorumlara neden oldu. Oysa düzenlemeler, mevzuata uygun şekilde bağ evi yapılmasını tamamen yasaklamıyor.

20 Haziran 2026'da yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun ile tarım arazilerinin izinsiz bölünmesi, tarım dışı kullanılması ve kaçak yapılaşmaya yönelik cezalar artırıldı. Düzenlemenin temel amacı ise hobi bahçesi adı altında yapılan izinsiz bölünmelerin ve kaçak yapıların önüne geçmek.

BİLECİK'TE BAĞ EVİ İÇİN İZİN VERİLDİ

Gıda Bülteni'nin haberine göre, düzenlemenin ardından Bilecik'te verilen bir yapı izin belgesi, mevzuata uygun başvurularda bağ evi yapılabildiğini gösterdi. Deresakarı köyündeki 15 bin 77 metrekarelik tarla için 69 metrekare taban alanına sahip, toplam 100 metrekarelik bağ evi projesine izin verildi.

Belgenin ilgili imar ve mevzuat hükümleri kapsamında düzenlenmesi, izinsiz hobi bahçesi ile izinli bağ evinin aynı kapsamda değerlendirilmediğini ortaya koyuyor.

BAĞ EVİ İÇİN KAÇ DÖNÜM GEREKİYOR?

4 Ağustos 2026'da yapılan değişiklikle belirli tarım arazilerinde bağ evi için aranan 5 hektarlık sınır 2 hektara indirildi. Böylece bazı tarım arazilerinde 20 dönüm ve üzerindeki parseller için başvuru imkanı oluştu. Fakat bu sınır tüm tarım arazileri için geçerli değil. Mutlak, özel ürün ve marjinal tarım arazilerinde 20 dönüm, dikili tarım arazilerinde 5 dönüm, örtüaltı tarım arazilerinde ise 3 dönüm ve üzerindeki alanlar için bağ evi talebi değerlendirilebiliyor.

BAĞ EVİNİN BOYUTU DA SINIRLI

Mevzuata göre bağ evinin taban alanı 75 metrekareyi, toplam inşaat alanı ise 150 metrekareyi aşamıyor. Hisseli parsellerde diğer hissedarların muvafakati gerekirken kiralanan tarım arazilerinde kiracılar bağ evi talebinde bulunamıyor. Arazi büyüklüğünün şartı karşılaması da tek başına yeterli değil. İmar, planlama ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin de yerine getirilmesi gerekiyor.

TİNY HOUSE VE KONTEYNER İÇİN DE AYNI KURAL GEÇERLİ

Tiny house, konteyner veya prefabrik yapı kullanılması, gerekli izin şartlarını kendiliğinden ortadan kaldırmıyor. Yapının taşınabilir olması da tarım arazisindeki kullanım kurallarını değiştirmiyor. Yeni düzenlemelerle izinsiz kullanımlara yönelik cezalar da yükseltildi. Buna karşılık şartları sağlayan tarım arazilerinde gerekli izinler alınarak bağ evi yapılabilmesinin önü açık.