Countryside Regeneration Trust bünyesinde görev yapan çiftçi Tim Scott, toprağın biyolojik aktivitesini ve mikroorganizma yoğunluğunu ölçmek amacıyla sıra dışı bir deneye imza attı. Scott, tarlasının farklı tekniklerle işlenmiş iki ayrı bölgesine pamuklu kumaştan yapılan iki adet bokser gömdü.

TOPRAK İŞLEME YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ FARK İNCELENDİ

Deney kapsamında birinci iç çamaşırı, doğrudan ekim yapılan ve toprağın sürülmediği korumalı alana yerleştirildi. İkinci iç çamaşırı ise daha önce sürüm işlemi uygulanmış kontrol parseline gömüldü.

Yaklaşık iki aylık bekleme süresinin ardından topraktan çıkarılan giysiler arasında belirgin bir fark tespit edildi. Selüloz bakımından zengin pamuklu kumaşın neredeyse tamamı mikroorganizmalar tarafından parçalandı. Giysiden geriye yalnızca sentetik içerikli bel lastiği ve etiket kaldı.

Geçmişte geleneksel yöntemlerle sürülen topraktaki giysinin ise büyük oranda yapısını koruduğu ve çok az deformasyona uğradığı gözlendi.

TOPRAK ALTINDAKİ MİKORORRGANİZMALARIN AKTİF OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Uzmanlar ve deney sahibi Tim Scott, pamuklu kumaşın hızla ayrışmasının topraktaki bakteri, mantar ve diğer mikroorganizmaların aktif olduğunu gösterdiğini belirtti. Toprağın sürülmesiyle fiziksel yapısının bozulmasının, organik maddeleri ayrıştıran bu mikroorganizma popülasyonuna zarar verdiği ifade edildi.

Araştırmacılar, tek başına bu deneyin tarlanın tüm agronomik parametrelerini ölçmek için yeterli olmadığını ancak toprağın biyolojik yapısını ve ayrışma kapasitesini görselleştirmek adına somut bir veri sunduğunu kaydetti. Topraktaki canlılık düzeyinin; su tutma kapasitesi, erozyon kontrolü ve karbon depolama gibi ekosistem süreçleriyle doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor.