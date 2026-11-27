Ordu'nun Ünye ilçesinde üreticiler için önemli bir gelir kaynağı haline gelen cennet hurmasında hasat sezonu başladı. Yaklaşık 10 bin ağacın bulunduğu ilçede bu yıl 500 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Kilogramı 50 liradan alıcı bulan meyvenin toplam ekonomik değerinin 25 milyon liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

HASAT SEZONU BAŞLADI, HEDEF 500 TON

Ünye'de alternatif tarımsal ürünler arasında yer alan cennet hurmasında yeni sezonun ilk hasadı gerçekleştirildi. Beylerce Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe ilçe protokolü ve bölgedeki üreticiler katıldı. Bahçelerde incelemelerde bulunan katılımcılar, üreticilerle birlikte ağaçlardan meyve topladı.

Ünye genelinde yaklaşık 10 bin cennet hurması ağacı bulunurken, bu sezon toplam 500 ton ürün alınması bekleniyor. Hasat etkinliğinde üreticilerin talepleri ve karşılaştıkları sorunlar da gündeme geldi.

500 TON ÜRÜNÜN EKONOMİK DEĞERİ 25 MİLYON TL

Piyasada kilogramı yaklaşık 50 liradan alıcı bulan cennet hurması, bölgedeki yetiştiriciler için önemli bir kazanç kapısı oluşturuyor. Beklenen 500 tonluk rekoltenin tamamının belirtilen fiyat üzerinden satılması durumunda toplam satış değerinin 25 milyon liraya ulaşması öngörülüyor.

HEM TAZE HEM DE KURUTULARAK TÜKETİLİYOR

Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurması, taze tüketimin yanı sıra kurutularak da değerlendiriliyor. A ve C vitaminleri, potasyum, lif ve antioksidanlar bakımından zengin olan meyve, beslenme açısından da dikkat çekiyor. Sindirim ve bağışıklık sistemini destekleyen cennet hurması, kalp ve göz sağlığıyla ilişkilendirilen besin öğeleri de içeriyor.