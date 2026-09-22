2009 yılında İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde bir tarım arazisinde yüzeye çıkarılan Anglo-Sakson dönemine ait paha biçilemez hazine, arkeoloji dünyasındaki tüm ezberleri bozdu. Toplam değeri 3,285 milyon sterlini bulan devasa define, tarihin en büyük metal işçiliği keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

BÖLGEDE 244 TORBA DOLUSU ALTIN VE GÜMÜŞ PARÇALAR BULUNDU

Temmuz 2009'da Güney Staffordshire'da amatör olarak metal detektörüyle arama yapan Terry Herbert, sıradan bir çiftlik tarlasında tarih yazacak bir keşfe imza attı. Toprağın altından üst üste altın ve gümüş parçalar çıkarmaya başlayan Herbert, durumu derhal yetkililere bildirdi. Sadece birkaç gün içinde bölgeden tam 244 torba dolusu tarihi eser toplandı.

Eserlerin incelenmesinin ardından Hazine Değerleme Komitesi, British Museum'da gerçekleştirdiği toplantıda definenin toplam bedelini 3,285 milyon sterlin olarak açıkladı. Yasal prosedürler gereği bu devasa tutar, hazineyi bulan Terry Herbert ile arazinin sahibi Fred Johnson arasında yarı yarıya bölüştürüldü. Her iki isim de tek bir hamlede yaklaşık 1,64 milyon sterlinlik servetin sahibi oldu.

5 KİLO ALTIN 1 KİLO GÜMÜŞ ÇIKTI

Staffordshire Definesi, miktar ve ağırlık bakımından İngiltere tarihinin bilinen en görkemli arkeolojik buluntularından biri kabul edilen Sutton Hoo mezarını geride bıraktı. Define, yaklaşık 5 kilogram altın ve 1,3 kilogram gümüş içeriyor. Bu rakam, Sutton Hoo'da bulunan değerli metallerin (1,66 kg) neredeyse dört katına tekabül ediyor.

Müze envanterine giren nesneler, toplamda 3.900'ü aşkın parçadan oluşuyor. Nesnelerin büyük çoğunluğu kılıç kabzası ve aksamlarından meydana geliyor. Savaşçı temasının hakim olduğu definenin içinde ayrıca en az bir miğfere ait parçalar ve nadir Hristiyanlık sembolleri de yer alıyor.

'KRALİYET AİLESİNE AİT OLABİLİR'

Eserler üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı bilimsel araştırmalar, Anglo-Sakson dönemindeki metal işçiliği ve kuyumculuk tekniklerine dair çarpıcı detaylar ortaya koydu. Journal of Archaeological Science dergisinde yayımlanan analize göre, alaşımdaki altın saflık derecesi ile eserlerin yaşı arasında doğrudan bir bağ bulunmuyor.

Anglo-Sakson ustalarının, altının yüzeyindeki gümüş ve bakırı temizlemek için ileri düzey yüzey işleme teknikleri kullandığı tespit edildi. Akademisyenler ve uzmanlar, MS 7. yüzyıla tarihlenen bu parçalardaki üstün işçilik kalitesinin doğrudan bir kraliyet mülkiyetine veya dönemin en üst düzey elitlerine işaret ettiğini belirtti.