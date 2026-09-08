Alabama'da iki hektarlık yer fıstığı tarlasının yapay gölete dönüştürülmesiyle başlatılan proje, 1000 günlük takibin ardından kendi ekosistemini oluşturdu. Balık üretimi amacıyla kurulan alan, kısa sürede vahşi yaşam için kalıcı bir barınak ve besin kaynağı haline geldi.

TARIM ARAZİSİ YAPAY GÖLETE NASIL DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

2022 yılında başlatılan proje kapsamında iki hektarlık araziye yaklaşık 850 kamyon dolusu kil dökülerek gölet tabanı oluşturuldu. "Crimson Oak Göleti" adı verilen yapıya adalar, iskeleler ve özel balık barınakları eklendi. Oksijen dengesini sağlamak için havalandırma sistemleri kurulurken; su alanına kaplan levreği, alabalık, tilapya ve tatlı su karidesi salındı.

YABAN HAYATI BÖLGEYE NASIL ÇEKİLDİ?

Su kalitesini ve balık gelişimini izlemek amacıyla alana yerleştirilen kameralar, kısa sürede çevredeki ekosistemin değiştiğini belgeledi. Eski tarım arazisinin sürekli bir su kaynağına dönüşmesiyle birlikte bölgeye geyikler, ördekler, rakunlar ve baykuşlar gelmeye başladı. Göletteki canlı popülasyonu, yırtıcı türler için doğal bir av sahası oluşturdu.

1000 GÜNÜN SONUNDA NE DEĞİŞTİ?

Projenin başlamasından itibaren geçen 1000 günlük süreçte alan, ticari bir üretim merkezinden biyoçeşitliliğin korunduğu doğal bir sığınağa dönüştü. Bölgeye yerleşen canlılar arasında yer alan kel kartalların, gölet çevresinde kalıcı olarak yuva yaptığı belirlendi.