Almanya’da bir tarlada metal dedektörüyle arama yapan amatör araştırmacı, ilk 15 gümüş sikkeyi çıkardıktan sonra cihazın sinyal vermeye devam ettiğini fark etti. Arkeologların bölgede yaptığı kazıda toplam 934 Roma gümüş denarisi bulundu ve hazinenin Hadrian dönemine ait Almanya’daki bilinen en büyük sikke koleksiyonu olduğu belirtildi.

Batı Almanya’da bulunan yaklaşık 3,1 kilogram ağırlığındaki hazine, Roma İmparatorluğu’nun farklı dönemlerinde basılan sikkelerden oluştu. En eski sikkenin MÖ 148’e, en yenisinin ise MS 124 veya 125 yılına tarihlendiği açıklandı.

METAL DEDEKTÖRÜ NEDEN SÜREKLİ SİNYAL VERDİ?

Amatör metal dedektörü kullanıcısı Oliver Riedl, bir tarlada yaptığı arama sırasında gümüş denariler buldu. Topraktan 15 sikke çıkarmasına rağmen dedektörün aynı bölgede sinyal vermeye devam etmesi üzerine kazıyı kendi başına sürdürmedi ve durumu Ren Bölgesi Arkeolojik Koruma Kurumu’na bildirdi.

Bölgeye gelen arkeologlar kontrollü kazı başlattı. Çalışmalar sonucunda aynı noktadan toplam 934 gümüş denarius çıkarıldı. Buluntunun dünyada Hadrian dönemine ait bilinen en büyük 5 denarius koleksiyonundan biri olduğu belirtildi.

EN ESKİ SİKKE 270 YILDAN FAZLA SÜREDİR DOLAŞIMDAYDI

Hazinedeki sikkelerin büyük bölümünün MS 69-96 yılları arasındaki Flavian imparatorları dönemine ait olduğu tespit edildi. Ancak koleksiyondaki en eski sikke Roma Cumhuriyeti döneminde, MÖ 148 yılında basılmıştı. Bu sikke, hazine toprağa gömüldüğünde 270 yıldan daha eskiydi. Buna rağmen hâlâ dolaşımda olduğu değerlendirildi. Eski ve yeni denariusların aynı hazinede bulunması, paraların uzun bir dönem boyunca biriktirilmiş olabileceğini gösterdi. Arkeologlar birikimin önemli bölümünün MS 100 civarında yapılmış olabileceğini, hazinenin ise Hadrian döneminde saklandığını değerlendirdi.

SAHİBİ 934 GÜMÜŞ SİKKEYİ NEDEN TOPRAĞA GÖMDÜ?

Hazinenin neden saklandığı ve sahibinin kim olduğu belirlenemedi. Arkeolog Erich Klassen, sahibinin birikimini korumak amacıyla sikkeleri gizlemiş olabileceğini belirtti. Paraları gömen kişinin daha sonra ölmesi veya başka bir nedenle geri dönememesi de ihtimaller arasında değerlendirildi. LVR’den Rachel Otte ise hazinenin değerini dönemin Roma askerlerinin geliriyle karşılaştırdı. Bir Roma lejyonerinin yılda yaklaşık 300 denar kazandığı, bunun yaklaşık yarısının yiyecek ve teçhizat giderlerine ayrıldığı belirtildi. Buna göre bir askerin 934 denara ulaşabilmesi için masraflarından sonra kalan gelirinin tamamını yaklaşık 6 yıl boyunca biriktirmesi gerekiyordu.

SİKKELER SERAMİK KABIN İÇİNE SAKLANMIŞTI

Arkeologlar yoğun halde bulunan sikkeleri çevresindeki toprakla birlikte tek blok halinde çıkardı. Buluntu daha sonra Bonn’daki LVR-Landesmuseum’un restorasyon atölyesine götürüldü ve sikkeler tek tek ayrılmadan önce X-ışınıyla incelendi. Görüntülerde seramik kap parçaları ile saman izlerine rastlandı. Bulgular, 934 gümüş sikkenin başlangıçta içi samanla kaplanmış bir seramik kaba yerleştirildiğini gösterdi. Yüzyıllar boyunca gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlerin kabı parçaladığı ve sikkelerin toprağa dağıldığı belirtildi.

934 SİKKENİN TAMAMI TOPLANDI

Seramik kabın zaman içerisinde parçalanmasına rağmen arkeologlar 934 sikkenin tamamını çıkarmayı başardı. Sikkeler inceleme ve restorasyon çalışmaları için müzeye götürüldü. Hazinedeki en yeni sikkenin MS 124 veya 125 yılında basılmış olması, koleksiyonun Hadrian dönemine tarihlendirilmesini sağladı. Buluntu, Almanya’da bu döneme ait bilinen en büyük sikke hazinesi olarak kayıtlara geçti.