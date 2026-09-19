İngiltere'nin Suffolk bölgesinde yeğenine metal dedektörü kullanmayı öğretmek için araziye çıkan Profesör Tom Licence, M.Ö. 1. yüzyıla ait 18 adet Demir Çağı altın sikkesi keşfetti. "Bury St Edmunds Hazinesi" olarak adlandırılan buluntular, tarihi değerinin yanı sıra maddi değeriyle de dikkat çekti.

ROMA ÖNCESİ BRİTANYA TARİHİNE IŞIK TUTUYOR

Taşınabilir Eski Eserler Şeması üzerinden bildirilen ve yasal olarak "hazine" ilan edilen sikkelerin, Roma öncesi Britanya'da hüküm süren Trinovantes kabilesi liderleri Addedomaros ve Dubnovellaunos dönemine ait olduğu tespit edildi. Uzmanlar, keşfin Dubnovellaunos dönemine ait bilinen en büyük altın sikke definesi olduğunu belirtti.

AÇIK ARTIRMADA 2 MİLYON LİRAYA SATILDI

Bulunan 18 sikkenin ikisi Profesör Licence ve arazi sahibi tarafından saklanırken, kalan 16 sikke Londra'daki Noonans Mayfair müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Tahmini değerin üzerine çıkan sikkeler, toplam 33 bin 200 sterline (yaklaşık 2 milyon lira) alıcı buldu.

East Anglia Üniversitesi öğretim üyesi Licence, satıştan elde ettiği gelirin bir kısmını Suffolk'taki arkeolojik çalışmaları desteklemek için kullanacağını açıkladı.