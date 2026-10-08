Namibya’nın Grootfontein kenti yakınlarındaki Hoba West çiftliğinde 1920 yılında bulunan ve "Hoba" adı verilen göktaşı, yeryüzünde tespit edilen en büyük yekpare meteorit ve en ağır doğal demir parçası olma özelliğini koruyor. Çevresinde herhangi bir krater izi bulunmayan 60 tonluk dev kütle, son yıllarda doğal dış etkenler ve insan tahribatı nedeniyle kütle kaybına uğruyor.

ÇİFTÇİNİN SABANINA TAKILDI

Tarihi kayıtlara göre göktaşı, 1920 yılında çiftçi Jacobus Hermanus Brits tarafından tarlanın sürülmesi sırasında tesadüfen keşfedildi. Sabanın sert bir cisme çarpması üzerine alınan örneğin incelemesi sonucu kütlenin meteorik demir olduğu anlaşıldı.

Yapılan kazılarda kütlenin büyük bölümünün toprak altında olduğu belirlendi. Yaklaşık 2,7 metre boyunda, 2,7 metre genişliğinde ve 0,9 metre kalınlığında olan tabaka biçimindeki bloğun, %84 demir, %16 nikel ve iz miktarda kobalt içerdiği saptandı.

Meteorit Bülteni Veritabanı'nda 'IVB' kimyasal grubunda sınıflandırılan cismin, Güneş Sistemi'nin erken dönemlerindeki ayrışmış bir ana gök cisminden koptuğu değerlendiriliyor.

KRATERİN OLMAYIŞI BİLİMSEL TARTIŞMA KONUSU

Yaklaşık 80 bin yıl önce düştüğü tahmin edilen meteoritin çevresinde herhangi bir krater, kenar yükseltisi veya püskürük katmanı bulunmuyor. Bilim insanları, kütlenin geniş ve düz yapısının atmosferde yüksek direnç oluşturarak düşüş hızını yavaşlatmış olabileceğini veya zamanla oluşan küçük bir kraterin erozyonla yok olduğunu değerlendiriyor.

AĞIRLIĞI 66 TONDAN 60 TONA DÜŞTÜ

Bulunduğu yıldan itibaren taşınamaması nedeniyle düştüğü noktada bırakılan Hoba Meteoriti, 1955 yılında ulusal anıt ilan edilerek koruma altına alındı.

1920 yılında yapılan ilk ölçümlerde yaklaşık 66 ton olduğu belirtilen kütlenin günümüzde 60 ton civarına gerilediği kaydedildi. Kazı sonrası hava ile temas eden yüzeylerde oluşan demir hidroksit oksitlenmesinin yanı sıra, ziyaretçilerin parça koparması ve bilimsel numune alımları kütle kaybının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Yerel San halkı tarafından "Ghantsiis" (Düşen Yıldız) olarak adlandırılan göktaşı, günümüzde açık hava muhafaza alanında turistlerin ziyaretine açık tutuluyor.