Batı Almanya’daki Köln şehri yakınlarında yer alan Wesseling kasabasındaki bir tarlada, İmparator Hadrianus dönemine ait 934 adet Roma gümüş denarius'undan oluşan dev bir define gün yüzüne çıkarıldı.

Associated Press’in haberine göre, arama yaptığı esnada metal dedektörünün aralıksız sinyal vermesi üzerine durumu yetkililere bildiren amatör arkeolog Oliver Riedl, Almanya tarihinin en büyük Roma dönemi sikke keşiflerinden birine öncülük etti.

3,1 KİLOGRAMLIK SERVET MÜZEDE SERGİLENİYOR

Riedl’ın ihbarı üzerine bölgede kazı başlatan uzman ekipler, toplam ağırlığı 3,1 kilogramı bulan gümüş sikkeleri bulundukları yerden çıkardı. Müze yetkilileri ve arkeologlar tarafından incelemeye alınan tarihi gömü, Bonn kentindeki LVR-LandesMuseum’da ziyaretçilerin seyrine sunuldu.

Rheinland Arkeolojik Anıtları Koruma Dairesi (LVR) yetkililerine göre koleksiyon, Milattan Sonra 2. yüzyılın ikinci çeyreğinde muhafaza edilmek amacıyla kasıtlı olarak toprağa gömüldü.

Eyalet Arkeoloğu ve Daire Başkanı Erich Claben, dönemin bankacılık imkanlarının bulunmaması sebebiyle paranı emniyete alınması için gömülmüş olabileceğini, sahibinin bilgiyi kimseye aktaramadan yaşamını yitirmesi nedeniyle de definenin günümüze kadar ulaştığının tahmin edildiğini aktardı.