Montana’daki Garfield County bölgesinde ortaya çıkarılan fosil, yapılan incelemelerin ardından “Jodi” adıyla anılmaya başlandı. Yaklaşık 67 milyon yıl öncesine tarihlenen iskelet, Nanotyrannus cinsine ait olarak tanımlanıyor.

Sotheby’s tarafından düzenlenecek müzayede, 27 Ekim’de New York’ta gerçekleştirilecek. Fosilin tahmini satış fiyatı 6 milyon ila 9 milyon dolar olarak açıklandı. Bu tutar, güncel olmayan yaklaşık kur hesabıyla 296 milyon ila 444 milyon TL’ye karşılık geliyor.

Dinozorun türü bilimsel tartışmaların konusu oldu

“Jodi” olarak adlandırılan iskeletin geçmişte genç bir Tyrannosaurus rex olduğu düşünülüyordu. Ancak bilim dünyasında yürütülen araştırmaların ardından fosilin ayrı bir cins olan Nanotyrannus ile ilişkilendirilmesi, hem bilimsel hem de ticari açıdan dikkat çekti.

Fosil koleksiyonlarına ilgi artıyor

Dinozor fosilleri, son yıllarda uluslararası müzayedelerde milyonlarca dolarlık fiyatlara ulaşabiliyor. “Jodi” için belirlenen tahmini değer de nadir fosillere yönelik koleksiyoncu ilgisini bir kez daha gündeme taşıdı. Ancak iskeletin gerçek satış fiyatı, açık artırma tamamlandığında belli olacak.