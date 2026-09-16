Dünya üzerinde bugüne kadar keşfedilen en büyük tek parça göktaşı olma unvanını taşıyan Hoba, 1920 yılında tesadüfen bulunmasının ardından bir asrı aşkın süredir Namibya’daki Hoba West çiftliğinde sergilenmeye devam ediyor. Dev demir-nikel kütlesi, etrafında hiçbir darbe krateri olmaksızın ilk günkü noktasında varlığını sürdürüyor.

Çiftçi Jacobus Hermanus Brits’in tarlayı sürdüğü sırada saban bıçağının sert bir kütleye çarpmasıyla gün yüzüne çıkan uzay kayası, bölgedeki imkan yetersizlikleri nedeniyle bulunduğu yerden kaldırılamadı. Onlarca ton ağırlığındaki masif yapının nakliyesi için gerekli mühendislik ve vinç ekipmanlarının bulunmaması, kütlenin müzeler yerine açık havada korunmasının önünü açtı.

KRATER OLMAMASI BİLİM İNSANLARINI ŞAŞIRTTI

Göktaşını inceleyen bilim insanları, kütlenin etrafında herhangi bir çarpma kraterinin bulunmamasını nesnenin yassı anatomisine bağlıyor. Bir örfü andıran şekli sayesinde atmosfere girerken geniş bir yüzey alanı sunan göktaşının, oluşan yüksek sürtünmeyle hızını büyük oranda kaybettiği ve zemine yumuşak bir iniş yaptığı değerlendiriliyor.

Laboratuvar analizleri, Hoba'nın Güneş Sistemi'nin erken dönemlerinde bir gezegensel gövdenin çekirdeğinde katılaştığını doğrularken; fizikçi Peter Spargo gibi araştırmacılar ise tarihsel kayıtlardaki bazı tutarsızlıklara dikkat çekiyor. Belgeler, keşfin resmi tescili ile ilk temas arasında belirgin bir zaman farkı olduğunu ortaya koyuyor.

GÜNÜMÜZE ULAŞAN EN BÜYÜK ÖRNEKLERDEN BİRİ

Arazi sahibi Ora Scheel'in girişimleriyle ulusal anıt statüsü kazandırılan alan, günümüzde etrafına inşa edilen dairesel basamaklar ve bilgilendirme panolarıyla hem turistlere hem de bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapıyor. Hoba, parçalanmadan ve yeri değiştirilmeden günümüze ulaşan en büyük meteorit örneği olarak coğrafyadaki yerini koruyor.