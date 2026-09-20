Tarım arazilerinin güneş enerjisi üretiminde de kullanılmasını sağlayan sistemde paneller, mısırların yetişmesine ve tarım makinelerinin çalışmasına engel olmayacak şekilde yerleştirildi. Çiftçi, hasattaki yaklaşık yüzde 20’lik düşüşe karşılık arazisinin güneş enerjisi için kullanılmasından kira geliri elde ediyor.

GÜNEŞ PANELLERİNİN ALTINDA NE KADAR MISIR YETİŞTİ?

Hasat döneminde güneş panellerinin altında yetişen mısırlar ile panellerin bulunmadığı komşu sıralardaki ürünler karşılaştırıldı. Panellerin altındaki mısırların verimi, açık alanda yetiştirilen ürünlerin yaklaşık yüzde 80’ine ulaştı. Böylece aynı arazi üzerinde elektrik üretilirken mısır yetiştirmenin de mümkün olduğu görüldü.

Çiftçi güneş panellerinin sahibi değil. Arazisinin bir bölümünün enerji üretiminde kullanılması karşılığında kira geliri elde ederken mısır üretimini de sürdürüyor. Hasatta yaklaşık yüzde 20 kayıp yaşanmasına rağmen elde edilen ek gelirin bu düşüşü dengelediğini belirtiyor.

832 GÜNEŞ PANELİNİ TARLAYA NASIL YERLEŞTİRDİLER?

Panellerin kurulumuna 2023 yılında başlandı. Projede her biri 535 watt kapasiteye sahip 832 güneş paneli kullanıldı. Paneller, traktörlerin altlarından geçebileceği yüksekliğe yerleştirildi ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışığın zemine ulaşabilmesi için aralarında uygun boşluklar bırakıldı. Böylece aynı arazide hem tarımsal üretimin hem de güneş enerjisi üretiminin devam etmesi sağlandı.

PANELLER BİTKİLERİ NASIL ETKİLİYOR?

Massachusetts Üniversitesi’ne göre güneş panelleri altlarında yetişen bitkileri yaklaşık yüzde 30 ile yüzde 37 arasında gölgeliyor. Kızılcıklar üzerinde yapılan gözlemlerde, gölgede kalan bitkilerin fotosentezinin azaldığı ve daha az stres yaşadığı belirlendi. Ancak fotosentezin azalması nedeniyle meyvelere aktarılan şeker ve besin miktarının da düştüğü görüldü.

Güneş panellerinin oluşturduğu gölgenin mısır üzerindeki etkisi ise henüz ayrıntılı olarak ölçülmedi. Hasattan elde edilen sonuç, panellerin altında yetiştirilen mısırın açık alandaki üretimin yaklaşık yüzde 80’ine ulaşabildiğini gösterdi.

SIRADA BAŞKA ÜRÜNLER VAR

Mısırdan alınan hasadın ardından güneş panellerinin altında farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesi de değerlendiriliyor. Çiftçiler fasulye filizi, çilek ve kuşkonmazı aynı sistem altında yetiştirmeyi düşünüyor. Benzer uygulamalar farklı ülkelerde de deneniyor. İspanya’da bir zeytinliğe, Almanya’da ise bir elma bahçesine güneş panelleri yerleştirildi. Bu projelerde hasada ilişkin kesin sonuçlar henüz açıklanmadı.