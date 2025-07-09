Muğla'da yaşayan Ömer Çelik, Kocaeli'nde aldığı 5 dönümlük arazisinde topraksız bir şekilde yeşillik üretmeye başladı. Çevre dostu bu yöntem sayesinde hem ekonomik rahatlık sağlıyor hem sofraları süslüyor.

TURİZİMDEN TARIMA GEÇTİ

Göcek'e lüks yatlarda çalışan Ömer Çelik, işi değiştirip rotasını topraksız tarıma çevirdi. Bunun için önce Kocaeli'nde 5 dönümlük arazi kiraladı ve serasında toprak kullanmadan ayda 10 ton yeşillik üretmeye başladı.

AYDA 10 TON HASAT TOPLUYOR

Kiraladığı arazide topraksız olarak kıvırcık, lolorosso, yeşil gül, kırmızı gül, kırmızı endivyen cinsi marullar yetiştiriyor. Bunun yanı sıra fesleğen, nane ve kuzu kulağı yetiştiriyor. Ayda 10 ton hasat toplayan Çelik, bu ürünleri İstanbul'da bulunan restoran ve otellere satıyor.

40 GÜNDE ÜRÜN TOPLUYOR

40 günde ürünlerini toplayan Çelik,9 çeşit yeşillik ürettiğini belirterek daha üretimi artıracaklarını söyledi. 68 bin ürünün ekili olduğunu aktaran Çelik," Gün içerisinde yaklaşık 400 kiloya kadar hasat yapıyoruz. Yıl içinde 10 kez hasat gerçekleştiriyoruz." dedi.

İSTANBUL'UN İHTİYACINI KARŞILIYOR

Bu tür topraksız seraların İstanbul'da sebze ihtiyacının yüzde 3'ünü karşıladığını ifade eden Çelik, "Burası 5 dönüm, topraklı tarım yaparsak bize 50 dönüm yer lazım yani 10 katı yer lazım ki bu kadar ürün alabilelim senede. Topraklı tarıma nazaran yüzde 90 oranında daha az su harcıyoruz. İlaç kullanmıyoruz." diye konuştu. Hasat yaptıkları gün malı teslim ettiklerini de ifade eden Çelik, bu işte süreklilik olduğunu kurduğu seranın İstanbul'a yakın olduğunu bundan dolayı memnun olduklarını da ekledi.

KIŞIN ISITMA SİSTEMİYLE ÜRETİM YAPIYOR

Bu işin revaçta olduğunu ve güzel yere gideceğini söyleyen Çelik, "Topraktan avantajımız var. Sudan dolayı çok büyük avantajımız var. Onun için herkesin yavaş yavaş bu işe dönmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Çelik, kışın ise ısıtma sistemi sayesinde serada üretim yapacaklarını ekledi.