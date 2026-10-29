Kuraklık endişeleriyle başlayan sezonda Konya Ovası'ndan gelen hasat verileri hem üreticinin hem de sektörün yüzünü güldürdü. Bölgede dekar başına verim yer yer 9 tona dayanırken, açıklanan yeni alım fiyatı maliyet yükü altındaki çiftçiye derin bir nefes aldırdı.

KURAKLIK KORKUTTU, DAMLA SULAMA REKOR GETİRDİ

İlkbahar aylarında yaşanan yetersiz yağışlar nedeniyle sezon başında endişeli günler geçiren üreticiler, modern sulama yöntemleri ve doğru tohum tercihiyle krizi fırsata çevirdi. Türkiye ortalamasının üzerine çıkan tarlalarda ortalama 7 ila 9 ton arasında rekolte kaydedildi.

Toprağın verim potansiyelinin doğru tarım teknikleriyle korunduğunu belirten saha temsilcileri, taban suyunun kontrollü kullanımı sayesinde pancardaki polar (şeker) oranının da son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını ifade ediyor.

TON BAŞINA 3 BİN 250 LİRA ALIM FİYATI RAHATLATTI

Artan enerji, gübre ve tohum maliyetleri karşısında üreticinin en büyük beklentisi taban fiyat güncellemesiydi. Geçtiğimiz yıla oranla yapılan artışla birlikte ton başına 3 bin 250 TL olarak belirlenen kota tamamlama primi dahil yeni fiyat, hasat yapan üreticinin tarladan kârlı ayrılmasını sağladı.

Yüksek verimle birleşen fiyat seviyesi, girdi maliyetlerinin baskısını önemli ölçüde hafifleterek gelecek sezon için ekim motivasyonunu artırdı.

FABRİKALARDA 24 SAAT MESAİ BAŞLADI

Bölgedeki şeker fabrikaları, tarlalardan sökülen devasa ürün akışını işleyebilmek için 24 saat aralıksız vardiya sistemine geçti. Fabrika önlerinde kilometrelerce uzanan traktör kuyrukları oluşurken, yerel kapasiteyi aşan tonajlar lojistik hatlarla çevre illerdeki entegre tesislere yönlendiriliyor.

Üreticiden doğrudan tüketiciye uzanan zincirde yerli üretimin gücünü koruması, raflardaki şeker arz güvenliği açısından da kritik bir güvence oluşturuyor.