Güneş doğmadan yollara düşen üreticiler, kış kapıya dayanmadan önce yılın son ve en zorlu mesaisini veriyor. İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Balabanlı Mahallesi'nde yazın ardından başlayan güz dönemi salatalık hasadı, hem fiyat kademeleriyle hem de tarladaki amansız mücadeleyle dikkat çekiyor. Yüksek girdi maliyetlerine ve düşen fiyatlara rağmen toprağa küsmeyen çiftçiler, boy boy ayırdıkları ürünleri sofralara ulaştırmak için zamanla yarışıyor.

BOYLARINA GÖRE FİYATI 8 KAT DEĞİŞİYOR

Toplanan salatalıklar tarlada anında sınıflara ayrılarak satışa hazır hale getiriliyor. Fiyatların ilk ekim dönemine göre gerilediğini belirten üretici Murat Softa, "Salatalıkları 1, 2 ve 3 numara olarak ayırıyoruz. Birinci numara 40 lira, ikinci numara 20 lira, üçüncü numara ise 5 lira. İlk ekimde fiyatlar daha yüksekti. Güz döneminde fiyatlar geriye geldi" diyerek piyasadaki son durumu özetliyor.

"ÜRÜNÜ NAMUS OLARAK GÖRÜYORUZ"

Maliyetlerin bel büktüğünü ve eski verimlerin alınamadığını vurgulayan Softa, “Mazot, gübre ve ilaç pahalı. İşçilik maliyetleri de yüksek. Eskisi gibi verim de alamıyoruz. Şu anda yaptığımız işten büyük bir kazanç elde etmekten çok, üretimi devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Ürünlerin dağıtım ağından da bahseden emektar çiftçi, "Bunların yarısı pazara gidiyor, yarısını halciler alıyor. Fabrikalar da götürüyor. Biz burada ürünümüzü bir yere devrediyoruz, onlar başka yere devrediyor. Kademe kademe gidiyor" ifadelerini kullanırken toprağa olan bağlılığını ise “Ürünü namus olarak görüyoruz, bozup atmak bize yakışmıyor. Çiftçi olarak mahsulümüzü değerlendirmeye önem veriyoruz” sözleriyle vurguluyor.

EKTİKTEN 1 HAFTA SONRA TOPLAMAYA BAŞLIYORLAR

Tarladaki zorlu çalışma koşullarını ve kışlık hazırlıkların sırrını paylaşan Yasemin Softa, "Saat 06.30'da buraya geliyoruz. Hava aydınlanınca çalışmaya başlıyoruz. 14.30'a kadar çalışıyoruz. Sürekli eğilerek çalışıyoruz. İşçiliği çok zor" diye konuştu. Güz salatalığının lezzet farkına da değinen Softa, "Ağustos ayında ekiyoruz. Eylül ayının başlarında, yaklaşık bir hafta sonra toplamaya başlıyoruz. Eylülden sonra kasıma kadar hasat devam ediyor. Özellikle ekim ayının başlarında üretim daha yoğun oluyor. Lezzetli olduğu için