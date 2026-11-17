Muş merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde üreticiler, doğa şartlarına karşı büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Kentte son günlerde aralıksız süren sağanak yağışlar, hasat zamanı gelen şeker pancarı tarlalarını adeta çamur deryasına dönüştürdü. Zeminin ağırlaşmasıyla söküm makineleri tarlalara giremez hale gelince, bölge halkı çareyi imece usulünde buldu.

KAR BASTIRMADAN ZAMANA KARŞI YARIŞ

Kış şartlarının ağırlaştığı bölgede kar yağışı başlamadan mahsulü toprak altından çıkarmak isteyen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara akın ediyor. Söküm kancalarıyla çamurun içinden tek tek çıkarılan pancarların yaprakları el yordamıyla temizleniyor. Büyük bir emekle toplanan ürünler, daha sonra traktör römorklarına yüklenebilmesi için yol kenarındaki güvenli noktalara taşınıyor ve buradan şeker fabrikasının yolunu tutuyor.

“PANCARLARI ESKİ USULLE ÇIKARIYORUZ”

Köydeki üreticilerden Sabri Ay, 30 dönümlük arazisindeki şeker pancarını komşuları ve akrabalarının desteğiyle toplamaya çalıştığını dile getirdi. Yağışların bu yıl beklenenden erken bastırdığına dikkat çeken Ay, yaşadıkları zorlu süreci anlattı. Uzun zamandır pancar işiyle uğraştıklarını belirten Ay, “Çamur nedeniyle pancarları eski usulle çıkarıyoruz” dedi.

"2-3 GÜNDE BİTEN HASAT 1 AYDIR SÜRÜYOR"

Her yıl 2-3 günde tamamladığım hasadı, bu yıl 30 dönüm alanda ekim yapmama rağmen yaklaşık bir aydır sürdürüyorum, henüz bitiremedik diyen Ay, “Pancarları elle çıkarıyoruz. Akrabalarımız da bize yardım ediyor. İşçi tutuyoruz. 30 yıl önce nasıl çıkarıyorsak bugün de aynı şekilde çıkarıyoruz. Elle temizliyor, bıçakla kesiyoruz. Ardından römorklara yükleyerek yol kenarındaki silolara taşıyoruz” ifadelerini kullandı. Üreticiler, en önemli geçim kaynakları olan şeker pancarını zayi etmemek için çamurla mücadelelerini soğuk havaya rağmen aralıksız sürdürüyor.