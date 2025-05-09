Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çiftçilerin en önemli geçim kaynaklarından, 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığını da nisan ayındaki zirai don vurdu. Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, "Don olayı yüzde 80 oranında etkili oldu. Bu yıl fıstıkta 'yok yılı'ydı ve 200 bin ton hasat beklentisi olurken, don olayının ardından beklentimiz 50 bin ton seviyelerine kadar geriledi" dedi. Yiğit, son yıllarda yaşanan kuraklık ve son olarak zirai donun ağaçlara büyük zarar verdiğini belirtti.

'DEVLET DESTEĞİ VERİLMESİ GEREKİYOR'

Cuma Yiğit, "İklim şartlarından dolayı sadece Şehitkamil ilçemizde 39 köyümüzü don olayları vurdu. Fıstık ağaçlarımız ve diğer ürünlerimiz dondan aşırı etkilendi. Ürünlerimiz kurudu. Zaten büyük oranda kuraklık yaşadık. Yağmur da kar da zamanında gelmedi. Antep fıstığı çok hassas bir ağaçtır ve bu yıl don olayının vurması 3 yıl artık bu ağaçlardan ürün alamayacağımız anlamına geliyor. Ağaçlarımızda 'karagöz' dediğimiz fıstık veren gözler bile don olayından dolayı kurudu. Çiftçilerimiz bu zamana kadar iki defa bahçelerini ilaçladı, gübreledi, sürdü. Budamasını yaptı. Çiftçi büyük maliyetler harcadı. Çiftçinin nefes alabilmesi için devlet desteği verilmesi gerekiyor ve verilmelidir" diye konuştu.

'YÜZDE 75 ÜRÜN KAYBIMIZ OLACAKTIR'

Çiftçinin tarlalarında yüzde 75 oranında ürün kaybı yaşayacağını belirten Yiğit, "Bu yıl zaten 'yok yılı' yaşıyorduk fıstık için. Fıstık bu yıl çok pahalı olacak. Piyasada ürün olmayacak çünkü. Geçtiğimiz yıl bölgesel olarak 'var yılı'nda 400 bin ton civarında fıstık hasat edildi. Bu yıl zaten 'yok yılı'ydı ve bunu ortalama 200 bin ton olarak hesaplardık. Yaşanan don olayının ardından bu yıl ortalama yüzde 75 ürün kaybımız olacaktır. Beklentimiz de ortalama 50 bin ton seviyelerinde olacaktır. Tarım il ve ilçe müdürlüklerimizin talimatlarıyla hasar tespit çalışmaları başladı. Bu tespitlerin ardından bakanlığımızdan çiftçilerimiz için destek bekliyoruz" dedi. Fıstık üreticileri ise şu ana kadar fıstık bahçeleri için büyük masraflar yaptıklarını ve don olayının ardından yaşanan mali kayıplar için destek beklediklerini söyledi.