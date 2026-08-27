Türkiye’nin lezzet başkentlerinden Gaziantep’in İslahiye Ovası’nda, tarladan sofralara uzanan zorlu kapya biber hasadı başladı. 40 dereceyi aşan çöl sıcaklarının altında çalışan tarım işçileri, ellerini ve yüzlerini dağlayan acıya rağmen sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara giriyor. Tarlada ağlaya ağlaya hasadını yapan çalışanlar, her toplamada elleri ve yüzlerini yakan biberlere rağmen zorlu mesaiyi tamamlıyor.

HASAT GEÇ BAŞLADI AMA BEREKET KATLANDI

Bahar aylarında bölgede yaşanan beklenmedik sel baskınları nedeniyle ekimleri birkaç kez tekrarlamak zorunda kalan üreticiler, hasada rötarlı başladı. Tarlaya ancak üçüncü ekimde tutunabilen ürünler, yaz yağmurlarının desteğiyle rekoltede mutlu etti. Bu sene hava şartlarının çok zorladığını belirten Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üreticilik yapan Mehmet Dağlı, "Seli atlatıp ürünü toprağa tutundurana kadar akla karayı seçtik. Sezon normale göre rötarlı başladı ama şükürler olsun ürünün kalitesi ve bereketi çok iyi. Şu an acı biberin kilogramını tarladan 32 TL’ye toptancıya veriyoruz. İklim şartları zorlu, hava 42 dereceyi buluyor ama ekmek paramız için tarladayız” dedi.

AĞLAYA AĞLAYA HASAT EDİYORLAR

Tarlada kavurucu sıcakta çalışan erkek işçilerin günlük yevmiyesinin 2 bin 200 TL olurken, kadın işçileri ise 1.400 TL alıyor. İşçilerin en büyük sıkıntı ise biberin yakan acısı. Gün boyu acı biberle temas ettikleri için ellerini ve yüzlerini yıkayamadıklarını belirten tarım işçisi Fatma Demir, "Sıcak bir yandan, biberin acısı bir yandan yakıyor. Elimizi yanlışlıkla yüzümüze veya gözümüze sürsek saatlerce sızısından duramıyoruz. Ağlaya ağlaya, ter döke döke bu biberleri topluyoruz ama ne yapalım, geçim dünyası” açıklamasında bulundu.

Bölgede yoğun bir şekilde devam eden ve "kırmızı altın" olarak adlandırılan biber hasadının, önümüzdeki haftalarda kurutmalık ve salçalık olarak pazarlara inmesi bekleniyor.