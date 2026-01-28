Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi etkisi altına alan zirai don felaketi, yaz boyunca birçok meyve ve sebze fiyatının tarihin en yüksek seviyelerini görmesine neden oldu.



Düzensiz yağışların bu yıl da üretim planlarını olumsuz etkilemesi beklenirken, Antalya'da yaşanan sağanak yağışlar birçok çiftçinin ürünlerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.



TARLAYA GİRDİ, AĞLAMAYA BAŞLADI



Kumluca, Kaş ve Serik ilçelerinde çok sayıda serada yer alan meyve ve sebzeler kullanılamayacak duruma gelirken, yağışlar nedeniyle tonlarca patlıcan, domates, salatalık ve biber çöpe gitti.



Kısıtlı imkanlarla seracılık yapan çiftçiler, hasar gören mahsulü görünce duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan bir üretici, "600 bin lira borçla sezona girdim. Ben bittim artık. Ekili sebzelerim zarar gördü" diyerek yaşanan duruma ağlayarak tepki gösterdi.



ZİRAİ DON ETKİLERİ DEVAM DECEK



Öte yandan üreticiler, bu yıl yaşanacak meyve ve sebze hasadına ilişkin umutsuz ifadeler kullanmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yol görülen zirai don olayının etkilerinin bu yıla da taşınacağını belirten çiftçiler, yaz meyveleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatının mevsim normallerinin üzerinde olacağını söyledi.









