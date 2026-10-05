Geçen yıl Türkiye genelinde yaşanan yıkıcı zirai don felaketi nedeniyle ürünsüz kalan Çorum'un Oğuzlar ilçesinde, bu sezon bahçelere giren üreticiler büyük bir sevinç yaşıyor. Türkiye'nin ceviz gereksiniminin yaklaşık yüzde 8'lik dilimini tek başına karşılayan coğrafi işaret tescilli Oğuzlar cevizinde, rekolte ve kalitenin beklenenin üzerine çıkması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

İMECE USULÜ HASAD BAŞLADI

Türkiye genelinde 11 Nisan 2025'te etkili olan sert zirai don nedeniyle bir yıl boyunca emeklerinin karşılığını alamayan bölge halkı, sezonun son günlerinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Atalarından miras kalan bahçelerde üretimi sürdüren ve imece usulüyle hasat yapan ceviz üreticisi Tuncay Basmacı, geçen yılın yaralarını sardıklarını ifade etti. Basmacı, "2025'te yaşanan zirai don nedeniyle cevizlerimiz büyük zarar görmüştü. Bu yıl ise cevizlerimiz gayet güzel. Burada gördüğünüz gibi içleri bembeyaz, aroması ve lezzeti çok güzel. Ailecek cevizlerimizi hızlı bir şekilde indiriyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNE KASA KASA GÖNDERİLİYOR

Ağaçlardan toplanan tescilli ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırılacağını vurgulayan Basmacı, geleneksel imece kültürünün önemine dikkat çekerek, "Komşularımız geliyor, imece usulüyle cevizlerimizi indiriyoruz. Hasadı tamamladıktan sonra Oğuzlar ceviziyle Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz. Herkesi Oğuzlar cevizini tatmaya davet ediyorum” açıklamasında bulundu.

KISMİ DONA RAĞMEN KALİTE YÜKSEK

Geçen yıl nisan ayında eksi 13 dereceleri bulan dondurucu soğuklar nedeniyle ciddi rekolte kaybı verdiklerini belirten ceviz üreticisi Mehmet Sarıkaya, bu yıl da bazı bölgelerde kısmi don olayları görülmesine rağmen ürün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

2025 yılı nisanında sıcaklıkların eksi 13 dereceye kadar düşmesi nedeniyle ağaçların zarar gördüğünü ve ceviz toplayamadıklarının altını çizen Sarıkaya, “Bu yıl da nisan ayında bazı bölgelerde kısmi don olayları yaşandı. Bu nedenle kaybımız var fakat kalite açısından en üst seviyede ürün elde ettik” açıklamasında bulundu.

SOFRALIK CEVİZDE RAKİPSİZ

Oğuzlar cevizinin dünyaca bilinen genetik ve fiziksel üstünlüklerine dikkat çeken Sarıkaya, ürünün sofralık olarak rakipsiz olduğunu belirtti. Sarıkaya, "Oğuzlar cevizinin yağ oranı yüzde 69-70 civarında. İç rengi beyazdır. Tek elle kırıldığında içi bütün halinde çıkabilir. En önemli özelliklerinden biri budur. Çok lezzetlidir. Kuruduğunda da beyazlığını korur ve fazla çekme yapmaz. Sofralık olarak birinci sınıf bir cevizdir” dedi.