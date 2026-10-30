Türkiye’nin elma ambarı olarak bilinen Isparta’da üreticiler, hasat döneminde karşılaştıkları tablo karşısında isyan bayrağını çekti. Meyve suyu fabrikalarına satılan sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı, geçen yıla kıyasla serbest düşüşe geçerek 12 liradan 2,5-3 liraya kadar düştü. Girdi maliyetlerinin rekor kırdığı bir dönemde ürünleri dalında ve depolarda çürümeye bırakan üreticiler, fabrikaların önünde uzayan tır kuyrukları ve tüccarın bölgeye uğramaması nedeniyle iflasın eşiğine geldiklerini haykırdı.

GİRDİ MALİYETLERİ KATLANDI, FİYATLAR ÇÖKTÜ

İşçilik yevmiyelerinden gübreye, zirai ilaçtan mazota ve sulama elektriğine kadar tüm temel gider kalemlerinde astronomik artışlar yaşanırken, açıklanan alım fiyatları maliyetin çok altında kaldı. Bölgede üreticiyi vuran tek sorun sanayi tipi elma da değil. Geçen yıl sofralık kalitede kilogramı 50 liraya kadar alıcı bulan birinci sınıf elmalara dahi bu sezon sadece 10 ila 15 lira seviyesinde teklifler gelmesi, bağ ve bahçelerdeki yangını daha da büyüttü.

"ÇİFTÇİYLE SANKİ OYUN OYNANIYOR"

Şirketlerin keyfi kararlarına tepki gösteren üretici Tahsin Taşbaş, "Çiftçinin geçen sene 12 liraya sattığı bu meyve suyu elma şu anda 3 lira. Canı sıkılan şirketler, bazen 3'e indiriyorlar. Çiftçiyle sanki oynanıyor” dedi. Isparta ve Eğirdir’in Boğazova havzasında yetişen ürünlerin eşsiz aromasına dikkat çeken Taşbaş, piyasada tüccar bulunmadığını ve kapılarda biriken mahsulün çiftçinin borcunu ödeme umudu olduğunu belirterek, "Bu elma o çiftçinin aslında çalıştırdığı insanlara vereceği para” açıklamasında bulundu.

"VERİLEN TEKLİFLERE GÖRE ZARARDAYIZ"

Yaklaşık 30 yıldır topraktan geçimini sağlayan Ali İhsan Ünver ise biriken ağır maliyet yükünü rakamlarla ortaya koydu. Masrafların altından kalkmanın imkansız hale geldiğini vurgulayan Ünver, “Günlük yevmiye 2 bin lira. Elmanın ilaç masrafı, gübre masrafı, su giderleri var, elektrik giderleri var, mazot giderleri var. Yani verilen tekliflere göre, fiyat tekliflerine göre zarardayız” ifadelerini kullandı.

"ELMANIN SONU HİÇ İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Meslekte 40 yılı geride bırakan Ali Çiftçi ise depoların tıka basa dolduğunu ve ürünlerin bir kısmının beklemekten çürümeye başladığını ifade etti. Çözümün yalnızca dış pazara açılmakla mümkün olduğunu aktaran Çiftçi, "Önü nasıl açılacak derseniz, önü yurt dışına ihracat. Ana sebeplerinden bir tanesi budur. Bu ihracat olmadığı müddetçe Türkiye genelinde elma üretimi fazla. Dolayısıyla çekmiyor. Çekmeyince işte elma bu şekilde depolarda bekliyor” dedi.