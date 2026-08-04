ABD'nin Massachusetts eyaletinde yürütülen bir tarım araştırmasında, yaban mersini tarlalarının üzerine yerleştirilen güneş panellerinin ürün kalitesini ve verimliliğini olumlu yönde etkilediği tespit edildi.

Ecoportal.net tarafından aktarılan bilgilere göre araştırmacılar, gölgelendirmenin meyve gelişimi üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla yaban mersini tarhlarının 2,9 metre üzerine güneş panelleri kurdu.

GÖLGE ŞERİTLERİ NEM ORANINI KORUDU

Doğrudan güneş ışığına ihtiyaç duyan yaban mersini bitkileri, yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle kuraklık ve meyve yanması riskiyle karşı karşıya kalıyordu. Test alanına kurulan paneller sayesinde toprağın doğrudan güneş ışınlarına maruz kalması engellendi.

MEYVELERİN ŞEKER ORANI ARTTI

Elde edilen veriler doğrultusunda bazı sonuçlara ulaşıldı. Panellerin altındaki toprak sıcak dönemlerde daha serin kaldı ve kök bölgesindeki nem muhafaza edildi. Bu durum, yapay sulama ihtiyacını azalttı.

Aşırı sıcaklığın yarattığı ısı stresinin azalmasıyla olgunlaşma süreci dengelendi. Paneller altında yetişen meyvelerin daha büyük, daha sulu ve şeker oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Güneş altında kavrulan meyvelere kıyasla, panel altındaki ürünlerin daha sert bir dokuya ve daha düşük asitlik oranına sahip olduğu kaydedildi.

Uzmanların doğrudan ışık azalmasının metabolizmayı olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişelerine karşın, uygulamanın ürün kalitesini yükselttiği bildirildi.

Benzer bir tarımsal uygulama daha önce Şili'deki bir adada gerçekleştirilmiş; su yüzeyine yerleştirilen güneş panellerinin bölgedeki somon popülasyonunu belirgin şekilde etkilediği açıklanmıştı.