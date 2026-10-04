ABD’deki North Carolina State Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, çilek bitkilerini zararlı böceklerden korumak için özel gözenekli bir tarım örtüsü test edildi. Araştırmacılar, örtünün güneş ışığı, hava ve yağmur suyunun bitkilere ulaşmasına izin verirken zararlı böceklerin geçişini büyük ölçüde engellediğini belirledi. Böylece kimyasal böcek ilacı kullanımının azaltılması ve ürün kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

BÖCEKLERİ DIŞARIDA TUTUYOR

Çilek yetiştiriciliğinde zararlı böcekler hem meyvelere doğrudan zarar verebiliyor hem de bitkiler arasında hastalık taşıyabiliyor. Üreticiler bu sorunla mücadele etmek için çoğunlukla böcek ilaçlarından yararlanıyor.

Yeni geliştirilen örtünün gözenekleri ise hava ve su geçişini engellemeyecek, ancak zararlı böceklerin içeri girmesini zorlaştıracak şekilde tasarlandı. Böylece bitkilerin tamamen kapalı bir ortamda tutulmasına gerek kalmadan fiziksel bir koruma sağlanıyor.

VERİM 3,56 KATA KADAR ÇIKTI

Araştırmacılar sistemi çilek yetiştirilen alanlarda test etti. Sonuçlarda örtünün yalnızca zararlılara karşı koruma sağlamadığı, hasat edilen çilek miktarında da dikkat çekici bir artış oluşturduğu görüldü.

Denemelerde kullanılan koşullara bağlı olarak çilek veriminin kontrol grubunun 3,56 katına kadar ulaştığı bildirildi. Araştırmacılar bu artışta zararlıların bitkilere verdiği hasarın azalmasının önemli rol oynadığını değerlendiriyor.

Yeni örtünün özellikle yoğun böcek baskısının yaşandığı üretim alanlarında daha az böcek ilacı kullanarak daha fazla ürün elde edilmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor. Araştırmacılar yöntemin farklı yetiştirme koşullarındaki performansını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.