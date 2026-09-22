Tarımsal üretimde alışılmış tüm ezberleri bozan efsanevi ürün, Ege’nin kurak topraklarında yeniden doğuyor. Uşak'ın Karahallı ilçesinde sulanmayan kıraç arazilerde yetiştirilen ve Mayıs 2023'te coğrafi işaret alarak tescillenen Karahallı Kavunu, hiçbir yapay sulama desteği almadan sadece doğanın sunduğu yağmur suyuyla büyüyor. Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmadan tamamen ata tohumlarıyla yaşatılan bu asırlık gelenek, lezzeti kadar sıra dışı türleriyle de görenleri şaşkına çeviriyor.

İSMİNİ DUYAN DONUP KALIYOR

Bölgede halk arasında "düğlek" veya "düylek" olarak bilinen bu özel ürünün en gözde ve merak uyandıran çeşidi ise şüphesiz "Çıtır Cemile". İri cüssesi, kalın kabuklu dayanıklı yapısı ve ısırıldığında ağızda bıraktığı yoğun aroma sayesinde bu eşsiz adı alan tür, tarladan sofralara uzanan lezzet yolculuğunda ilk sırayı çekiyor. Onlarca farklı çeşidi barındıran bu bereketli miras, bölgenin gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

BÖLGE HALKININ EN ÖNEMLİ KÜLTÜREL SİMGESİ

Geçmişten geleceğe köprü kuran bu kadim tarım modeli, yalnızca ekonomik bir gelir kapısı değil, aynı zamanda yöre halkının en önemli kültürel simgelerinden biri. Karahallı’nın düşman işgalinden kurtuluş günü olan 2 Eylül tarihlerinde düzenlenen geleneksel yarışmalarla en kaliteli "Çıtır Cemile" ve düylekler ödüllendiriliyor.