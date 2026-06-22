Evrenin size gönderdiği gizli işaretlere ne kadar dikkat ediyorsunuz? Onları çözmeye mi çalışıyorsunuz, yoksa görmezden mi geliyorsunuz? Önümüzdeki 7 gün, gökyüzündeki kadersel döngüler nedeniyle oldukça yoğun ve dönüştürücü geçecek.

Bu hafta bazı burçlar hayatlarında radikal dönüm noktaları yaşayıp geçmişi arkalarında bırakmayı öğrenirken; bazıları öz sevgiyi keşfedecek, bazıları ise krizleri çözmek için proaktif adımlar atmak zorunda kalacak. İşte ünlü GLAMOUR Tarot okuyucusu Selenvie’nin bu haftaya damga vuracak burç analizleriççç

♈ Koç Burcu: Sabır ve İçsel Denge

Bu hafta sizin için sabır ve çevrenize karşı göstereceğiniz samimi ilgi ön plana çıkıyor. Kendi isteklerinizi bir süreliğine ikinci plana atıp sevdiklerinizin ihtiyaçlarına, ikilemlerine ve sorularına odaklanmalısınız. Kendi içsel enerjinizi korumak ve dengede kalmak adına meditasyon, yoga veya sakin yürüyüşlere zaman ayırmak size çok iyi gelecek.

♋ Yengeç Burcu: Zorunlu Mola ve Yenilenme

Çevrenizde o kadar çok hızlı değişim ve kaos yaşanıyor ki, bu durum ruhsal bir hayal kırıklığına ve derin bir yorgunluğa yol açmış durumda. Ne kadar bitkin olduğunuzu fark edemeyecek kadar koşturuyorsunuz. Unutmayın; bedeniniz ve ruhunuz yenilenmeden ne kadar azim gösterirseniz gösterin, dışarıdaki zorluklarla başa çıkamazsınız. Hemen şimdi dinlenmeye ve enerji toplamaya odaklanın.

♏ Akrep Burcu: Azmin Zaferi Çok Yakın

Bu hafta, kararlılığınızın ve pes etmeyişinizin ödülünü alma haftası. Hedeflerinize çok yaklaştınız, başarı hemen karşınızda duruyor; ancak tam da şu günlerde enerjinizin ve sürece olan inancınızın tükendiğini hissedebilirsiniz. Evren size net bir mesaj gönderiyor: "Son bir gayretle azmetmeye devam et!" Çünkü hayalini kurduğunuz o muhteşem özgürlük ve başarı çok yakında sizin olacak.