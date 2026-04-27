TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/414 Esas

DAVALI: HASAN YEŞİLBUDAK

Davacı Ortak Varlık Yönetim A. Ş. tarafından davalılar İhsan SARİCA ve Hasan YEŞİLBUDAK aleyhine açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasında,

TBK md.19 ve İİK 277 vd. maddeleri gereğince; davalı borçlunun devrettiği taşınmaz ile ilgili, söz konusu devre ilişkin tasarrufun tapu tashihine mahal olmadan iptalini, söz konusu tasarrufa konu taşınmazın cebri icra yolu ile Adana Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/9356 E. sayılı dosyasında olan alacağımızı karşılayacak miktarda-dava konusu tasarruflardan sonra konulan haciz ve ipoteklerden önce gelmek üzere- haciz ve satışını, taşınmazın davalılar mülkiyetinde bulunmaması halinde, İİK md. 283/II gereğince; davamızın tazminat talebi olarak değerlendirilerek tazminata mahkum edilmesini, taşınmaz davalıların mülkiyetinde değil ise; davalıların mal kaçırma ihtimaline binaen davamızın sonuçsuz - alacağımızın semeresiz bırakılmasını önlemek amacıyla, davalıların mal varlığı üzerine Adana Banka Alacakları İcra Dairesi 2025/9356 E. sayılı dosyasında alacağımıza yeter derecede ihtiyati haczini, her halükarda işbu davamız ile birlikte tapu kütüklerine "davalıdır" şerhi konulmasını, dava konusu taşınmaz davalıların uhdesinde ise, duruşma günü beklenmeksizin dosyalar üzerinde yapılacak inceleme ile İİK 281/2 maddesi uyarınca teminatsız olarak, aksi kanaatte olunması halinde uygun bir teminat karşılığında ihtiyati haciz konulmasını talep etmiştir. 42616040698 T.C. kimlik numaralı davalılardan Hasan YEŞİLBUDAK'a dava dilekçesinin, tensip zaptının ve ara kararın tebliği için tebligat çıkartılmış olup, sistemde kayıtlı olan adresteki binanın bina özelliğini yitirmiş olması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. İşbu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. Mad., göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129.mad. hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. Tensip zaptı, dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur.13/04/2026

