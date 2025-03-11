Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sıkı denetimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz açtırmıyor. Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken, sağlıksız ürünler Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.
BAŞKAN BOLTAÇ: “HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDENLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”
Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz.” dedi.