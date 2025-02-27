Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Çukurova Kalkınma Ajansı sorumluluğunda “Tarsus Aromatik Bitki Distilasyon ve Hidroponik Sera Tesisi Projesi” çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Nisan ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Hidroponik Sera Tesisi ile Tarsus, tarımsal inovasyonun ve kadın emeğinin en güzel örneklerinden birini daha sergilemeye hazırlanıyor. Bu yenilikçi tesis ile çilek yetiştiriciliği konusunda kadınlara eğitimler verilecek ve istihdam kapasitelerinin gelişmesine katkı sağlanacak.

TARIM UYGULAMALARIYLA BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI SUNULACAK

Tarımsal üretimde daha bilinçli ve verimli bir süreç yönetmelerine katkı sağlayacak olan proje, aynı zamanda kadınların istihdam kapasitesini de güçlendirecek. Böylece, kadın üreticiler hem ekonomik olarak güçlenecek hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla bölgesel kalkınmaya katkı sunacak.

AROMATİK BİTKİ DİSTİLASYON ATÖLYESİ DE KURULDU

Tarsus Belediyesi’nin girişimleriyle hayata geçirilen projede ayrıca Aromatik Bitki Distilasyon Atölyesi de kuruldu. Bu atölyede aromatik bitkilerin yanı sıra narenciye ürünlerinin kabuklarından esans üretimi de gerçekleştirilecek. Entegre bir yapıya sahip tesiste distilasyon, soğuk sıkım, narenciye soyma ve sıkma makineleriyle şişeleme, etiketleme ve barkod basma sistemleri bulunuyor.