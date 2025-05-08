İstanbul Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Küçükköy Yolu Caddesi’nde, geçtiğimiz günlerde saat 02.00 sıralarında bir kadın ve bir erkek arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine erkek, kadına tokat attı.
Sokak ortasında darbedilen kadın çığlık atarak yardım istedi. Ancak çevrede bulunan kişiler olaya müdahale etmedi. Olayın ardından çift, bölgeden yürüyerek uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, kadının “Gelmeyeceğim” dediği ve ikilinin olay yerinden birlikte ayrıldığı görülüyor.