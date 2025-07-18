Tüketici haklarını güçlendirecek önemli bir adım atılıyor. Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde köklü değişikliklere hazırlanıyor. Yeni düzenleme ile birlikte özellikle tartıyla satılan ürünlerde tüketicinin lehine bir dönemin kapısı aralanıyor.

Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, market ve benzeri yerlerde tartılarak satılan ürünlerde ambalaj ağırlığının toplam fiyata yansıtılması yasaklanacak. Böylece vatandaş yalnızca ürünün net ağırlığı kadar ödeme yapacak. Tartıdaki hileli uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

LOKANTA, KAFE VE RESTORANLARDA DA Ş EFFAFLIK D Ö NEM İ

Star Haber'de yer alan habere göre, Öte yandan düzenleme sadece market alışverişlerini kapsamıyor. Lokanta, kafe ve restoran gibi hizmet sektöründe de şeffaflık sağlanması için yeni uygulamalar devreye giriyor.

Menü ve fiyat listeleri artık sadece fiziki olarak değil, karekod yoluyla dijital ortamda da erişilebilir olacak. Hatta Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği sisteme entegre edilecek restoran fiyatları sayesinde, vatandaş internet üzerinden fiyat karşılaştırması yapabilecek.

RESM İ GAZETE'DE YAYIMLANARAK Y Ü R Ü RL Ü Ğ E G İ RECEK

Henüz taslak aşamasında olan bu düzenlemeler, son şekli verildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Hem alışveriş yapan tüketici hem de dışarıda yemek yiyen vatandaşlar için fiyat şeffaflığı ve adil ödeme sistemi açısından büyük kolaylıklar geliyor.