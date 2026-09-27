Olay, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, inşaat mühendisi Sungu Başkaya, evinde arkadaşı Çağlar Köylüoğlu ile birlikte oturuyordu.

İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. Başkaya, tabancayla Köylüoğlu'nu vurdu. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Daireye giren ekipler, Köylüoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Başkaya'nın ise kendini vurarak intihar ettiği tespit edildi.

İki arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.