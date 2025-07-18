LGS’deki şaibe iddiaları tartışılmaya devam ederken dün ilginç bir gelişme yaşandı.

Yaklaşık 5 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Genel Müdürü olan Özgür Türk görevden alındı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türk'ün 2022 yılında sınava giren çocuğunun tüm soruları doğru yanıtladığını gündeme getirdi.

TRABZON'DAKİ İMAM HATİPDE 'TARİHİ BAŞARI'

Konuyla ilgili Onlar TV yayınında açıklamalarda bulunan Murat Ağırel, "719 öğrencinin nasıl birinci olduğu sorusunu genişletmek gerekiyor" dedi.

Okuldaki 274 öğrencinin yüzde 62'sinin sınavda ilk yüzde 5'in içinde olduğunu, yüzde 96'lık bir kesimin ise sınavda yüzde 10'luk dilim içerisinde yer aldığını dile getiren Ağırel, Trabzon'daki İmam Hatip Lisesi'ne dikkat çekti.

Ağırel, tek bir İmam Hatip okuldan 274 öğrenci başarı yakalaması ve içlerinden 45 öğrencinin ise yüzde 1'lik dilime girmesiyle ilgili, "Muhteşem başarı. Tarih yazıyoruz, aynı okul" ifadelerini kullandı.

İLGİNÇ TESADÜF

Öte yandan gazeteci Barış Pehlivan şaibe iddialarının merkezindeki Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Okulları'yla ilgili 'ilginç bir tesadüf'ü aktardı.

Okulun kurucusunun Celalettin Öktem'in torunu Celile Öktem'in, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yardımcısı olduğu ortaya çıktı.