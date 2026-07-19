Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, göreve başlamasının ardından Ankara'da geçici olarak kaldığı bir başka kurumun tesisinden ayrılarak resmi konuta yerleşti. Arpaguş'un taşındığı Ankara'nın Bilkent semtindeki üç katlı ve 450 metrekare kullanım alanına sahip villanın, eski başkan Ali Erbaş'ın görev süresi boyunca kullandığı ve o dönemden beri aylarca boş kalan lojman olduğu belirtildi.

KURUM PERSONELİNDEN "TESİS" VE "YURT DIŞI" YORUMLARI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Başkanlık kaynakları, lojmanın Ali Erbaş'ın ardından boş kaldığını ve bir süredir Safi Arpaguş için hazırlandığını kaydetti. Arpaguş'un Ankara'da uzun süre başka bir kurumun tesisinde konaklaması, Diyanet personeli arasında "Kendi çalışanlarına bile güvenmiyor" şeklinde iddialara yol açtı. Ayrıca personelin, Arpaguş'un göreve ilk başladığında yakın çevresine "Mütevazı bir konutta yaşamayı düşündüğünü" söylediğini ileri sürerken, görev süresince çok sayıda yurt dışı seyahati gerçekleştirmesi ve Ankara'da sınırlı zaman geçirmesi üzerine "Belki lüks villa, başkanı Ankara'da tutar" şeklinde yorumlar yaptığı savunuldu.

GİDERLERİ DİYANET BÜTÇESİNDEN KARŞILANIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Bilkent'teki üç katlı lojmanının bulunduğu bölgedeki benzer nitelikteki konutların aylık kirasının yaklaşık 150 bin TL, satış fiyatının ise on milyonlarca lira seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. İçerisinde bütün ev eşyalarını barındıran villanın elektrik, doğalgaz, su, internet, aidat ve bakım gibi tüm genel giderleri Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinden karşılanıyor.

TAŞINMA ÖNCESİ TADİLAT YAPILDI

Başkanlık personeli, Ali Erbaş döneminde villaya her gün iki temizlik görevlisinin gittiğini ve kurumun bahçıvanının villanın bahçe bakımıyla özel olarak ilgilendiğini iddia etti. Mevcut başkan Safi Arpaguş'un villaya yerleşme sürecinden önce de konutta geniş kapsamlı bakım ve tadilat çalışmalarının yürütüldüğü, ayrıca bahçe düzeninin yeniden gözden geçirildiği ifade edildi.