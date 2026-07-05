Muğla'nın Fethiye ilçesinde M.D. ve B.K. isimli kişilerin, aralarında yaşadığı tartışma yüzünden minik bebeklerini yolun ortasına bıraktıkları iddia edildi. Bebeği yolun ortasında gören vatandaşlar durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.
Edinilen bilgilere göre, söz konusu hadisenin M.D. ile B.K. isimli ve aralarında resmi nikah bulunmadığı iddia edilen bir çiftin tartışmasıyla başladığı ileri sürüldü. Yaşanan tartışma sırasında tarafların, çocuklarını yol ortasında bıraktığı iddia edildi.
POLİS EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine, belirtilen adrese emniyet güçleri yönlendirildi. İhbarın yapıldığı Mezarlık Kavşağı'na kısa sürede ulaşan polis ekipleri, bölgede gerekli güvenlik önlemlerini alarak olay yerindeki ilk incelemelerini gerçekleştirdi.
Olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Yol ortasında bırakıldığı iddia edilen çocuğun durumu ve olaya karışan çiftle ilgili ortaya atılan iddiaların tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.