Stand-up gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş, yurt dışı seyahatinden Türkiye'ye dönüşünde havalimanındaki pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Ters kelepçeli görüntüleri kamuoyunda tartışma yaratan Göktaş, Çağlayan Adliyesi'nde verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı hâkimlik tarafından tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından gazeteci Barış Pehlivan, Göktaş'ın avukatı Metin Aslan'la yaptığı görüşmeyi aktardı.

Pehlivan'ın paylaşımına göre Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başına mahkemenin "tedbirli mutlak butlan" kararıyla atana Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göktaş'ı ziyaret ettiğini belirterek, "Kendisiyle görüşen Kılıçdaroğlu'na 'CHP'yi salın' dedi" ifadelerini kullandı.

DANIŞMAN YALANLADI

Bu iddianın ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı.

Sönmez, Barış Pehlivan'ın paylaşımını alıntılayarak, "Görüşme esnasında böyle bir cümle kurulmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'la görüşerek destek verdi" ifadeleriyle söz konusu iddiayı yalanladı.

AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Tartışmaların ardından Deniz Göktaş'ın avukatları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

-Gazeteci Barış Pehlivan, bugün sosyal medya hesabından, Deniz Göktaş’ın avukatıyla yaptığı görüşmeye dayanarak iki bilgi paylaştı: Göktaş’ın tutuklama sonrası “Neşemizi çalamayacaklar” dediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’na da “CHP’yi salın” ifadelerini kullandığını aktardı.

-Bu paylaşımın ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı ve CHP’nin kurumsal sosyal medya hesabı, görüşmede böyle bir ifadenin kullanılmadığını belirterek iddiayı yalanladı.

-Ancak daha sonra, şu anda tutuklu bulunduğu Karatepe Cezaevi’nde Deniz Göktaş’ı ziyaret eden avukatları aracılığıyla kamuoyuna aktarılan bilgiye göre Göktaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “CHP’yi salın” dediğini teyit etti.