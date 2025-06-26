Mehmet Emin Özarpa adlı damat adayının organize ettiği etkinlikte, kız evinin önünde onlarca kişi meşaleler yaktı.
Damat adayının arkadaşları isteme töreninin gerçekleşeceği eve kadar Özarpa'ya eşlik etti.
Gece saatlerinde gerçekleşen bu manzara, mahalle sakinlerini balkonlara ve pencerelere döktü.
Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri büyük yankı uyandırdı.
Kimi kullanıcılar gösteriyi beğenerek “Sevdiği için memleketi yakmış” yorumunu yaparken, kimileri ise etkinliği abartılı bulup çevre ve gürültü kirliliğine dikkat çekti.