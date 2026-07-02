Olay, saat 19.30 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 1'inci Kömürcüyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bisiklet tamircisi olan Sadık K. ile Furkan Y. arasında daha önce tartışma yaşandı. Bunun üzerine Sadık K., iş yerine gelen Furkan Y. tarafından bıçaklandı. Şüpheli, olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandığı belirlenen Sadık K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Furkan Y.'nin olay öncesi iş yerine girdiği ve saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüpheli Furkan Y.'yi kısa sürede yakaladı.