Kadıköy sahilinde deniz dolgu alanına yapılması planlanan cami projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Yaklaşık 30 bin metrekarelik dolgu alanına inşa edilmek istenen projeye ait Avan Projesi (ön proje), İstanbul 5 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Projede caminin yanı sıra yer altı otoparkı, kültür merkezi ve şadırvan da yer alıyor. Planlamaya göre 11 bin 232 metrekare taban oturumuna sahip yapının toplam inşaat alanı 33 bin 559 metrekare olacak. Yaklaşık 7 bin kişilik kapasite öngörülen cami için bin 250 araçlık otopark da projeye dahil edildi.

“TSUNAMİ RİSKİ TAŞIYOR”

Projeye yönelik tartışmalar ise sürüyor. Meslek odaları, kıyının açık kamusal niteliğinin büyük ölçekli yapılaşma nedeniyle zarar göreceğini savunuyor. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Kadıköy Belediyesi’nin projeye ilişkin açtığı davanın sürdüğü öğrenilirken, uzmanlar bölgenin deprem, sıvılaşma ve tsunami riski taşıdığına dikkat çekiyor.

CHP’li İBB ve Kadıköy Meclis Üyesi mimar Barış Antik de projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Antik, dolgu alanlarının doğal kıyılardan farklı olarak daha hassas değerlendirilmesi gerektiğini belirterek projenin maliyetine dikkat çekti.

“MALİYETİ 450-500 MİLYON DOLARI BULACAK”

Atik, “Dolgu alanına yapılacak böylesi bir projenin maliyeti 450-500 milyon doları bulacak. Dolgu alanları altyapı kapasitesi, zemin güvenliği, afet riski ve kamusal erişim açısından özel alanlardır. Kıyı alanlarının temel yaklaşımı açık kamusal kullanımın korunmasıdır. Ancak bu proje kıyının açık ve geçirgen karakterini ortadan kaldıracak ölçekte. Buraya yapılacak proje yüksek inşaat gerektirir ve bu da ayrıca maliyeti çok artırır. Bu yapı mahalle ölçeğini aşan, kıyı siluetinde baskın bir odak yaratacak büyüklükte” dedi.

“AÇIK ALAN KULLANIMI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Atik ayrıca, "Kıyı alanlarının temel işlevlerinden biri kentlinin kesintisiz erişimine açık kamusal alan üretmektir. Bu nedenle kıyı alanlarında açık-yeşil alan sürekliliğinin korunması, yoğun yapı baskısının azaltılması ve kamusal kullanımın güçlendirilmesi temel şehircilik ilkeleri arasında yer almaktadır. Kadıköy Rıhtım alanı yoğun yapılaşmadan ziyade kamusal erişim, rekreasyon ve açık alan kullanımı yönünden değerlendirilmeli, toplumsal beklenti de bu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve belediyelerimize her ölçekte artan baskılarla bu gibi kamusal alan talanına dayanan projelerin hız kazandığının da altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.