FIFA 2026 Dünya Kupası son 16 turunda ABD ve Belçika takımları, ABD’nin Seattle kentindeki Seattle Stadyumu’nda karşılaştı. Balogun’un cezasının ertelenmesinin ardından tartışmaların altından oynanan maçı Belçika 4-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Belçika’ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 33. dakikadalarda Charles De Ketelaere, 57. dakikada Hans Vanaken ve 90+3'te Lukaku kaydetti. ABD’nin tek golü ise 31. dakikada Malik Tillman’da geldi. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Belçika, 10 Temmuz’da İspanya ile yarı finale yükselmek için sahaya çıkacak.

BALOGUN 11’DE SAHAYA ÇIKTI

ABD'li forvet oyuncusu Folarin Balogun, 1 Temmuz'da ülkesinin Bosna-Hersek ile oynadığı son 32 tur mücadelesinde Tarik Muharemovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. FIFA Disiplin Kurulu, 25 yaşındaki futbolcunun cezasını 1 yıl süreyle ertelemiş, Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA'ya teşekkür ederim." ifadesini kullanmıştı.

Maça ilk 11’de başlayan Balogun, 90 dakika sahada kaldı.

3 EV SAHİBİ ELENDİ

Turnuvanın üç ev sahibi ülkesi Kanada, Meksika ve ABD son 16 turunda turnuvaya veda etmiş oldu.