Sivasspor-Fenerbahçe maçında TFF’nin futbolculara taşıttığı doğum afişi tartışmaları bitmeden yenisi ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun savunmaları ile tartışma tırmandı.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü de Çanakkale boğazında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribota aynı yönde afiş astırdı ve şu açıklamayı yaptı:

“Sezaryen; ancak normal doğumun riskleri sezaryen ameliyatının risklerinden daha fazla olduğu durumlarda anne veya bebeğin hayatını kurtarmak için uygulanan cerrahi bir müdahaledir. Tıbben gerekli olmayan sezaryenler anne ve bebek sağlığını tehlikeye atmaktadır.

Normal doğumda ise vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır."