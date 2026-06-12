Meksika futbol takımının Dünya Kupası açılış maçında Güney Afrika’yı devirmesi, ülkenin sokaklarında bir coşku dalgası yarattı. Kutlamaların küresel merkezi olan tarihi "Bağımsızlık Meleği" anıtının etrafında binlerce bayrak ve çılgın taraftar sel gibi akarken, tüm kameralar ve paparazziler tek bir kadına kilitlendi: Sandra Cuevas.

Görenlerin bir model veya sosyal medya fenomeni sandığı kadın, aslında ülkenin en sert ve en güçlü politikacılarından biri çıktı.

Milli takımın yeşil sahadaki zaferiyle sokaklara dökülen yüz binlerin arasında, güzelliği ve bitmek bilmeyen siyasi tartışmalarıyla tanınan Sandra Cuevas, kutlamaların seyrini değiştirdi. Cesur tarzıyla meydandaki kalabalığa katılan Cuevas, kalabalıkla birlikte dans ederek dikkatleri üzerine topladı.

Uluslararası paparazziler ve magazin muhabirleri, geleneksel siyasetçi kalıplarını yıkan Meksikalı kadının karesini yakalayabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Demir yumruk belediye başkanı olarak nam saldı

Onu meydanda dans ederken ilk kez gören milyonlarca kullanıcı onun bir model olduğunu düşünse de Sandra Cuevas, Meksika’nın en güçlü, en nüfuzlu ve en çok dava olunan politik figürlerinin başında geliyor.

Cuauhtémoc bölgesinin eski belediye başkanı olan Cuevas'ın kariyeri; sayısız siyasi skandal, görevi kötüye kullanma suçlamaları, rakiplerine meydan okuyan sert çıkışları ve tüm bunların getirdiği inanılmaz sosyal medya popülaritesiyle örülü.

Siyasette "demir yumruklu ve güçlü el" olarak bilinen Cuevas, aynı zamanda lüks yaşama olan tutkusu, ultra pahalı spor arabaları ve milyarlık haute-couture marka kıyafetleriyle de her an radarda olan bir isim.