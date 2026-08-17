Tartışmalar sırasında kullanılan bazı ifadeler, gerilimin büyümesini önleyerek iletişimi daha sakin bir noktaya taşıyabiliyor. Psikolojik araştırmalara göre yüksek duygusal zekâya sahip kişiler, karşısındakini susturmak yerine onu anlamaya yönelik bir iletişim kuruyor.

TARTIŞMAYI YUMUŞATAN 4 İFADE

2016 yılında Cognitive Science dergisinde yayımlanan araştırmadan hareketle, çatışma anlarında şu ifadelerin daha yapıcı bir iletişim kurulmasına yardımcı olabileceği belirtiliyor:

“Çok merak ediyorum. Bu sonuca nasıl vardınız?”

“Belki de yanılan benimdir ama…”

“Acaba…”

“Söyledikleriniz çok ilginç, çünkü ben olaya farklı bir açıdan bakıyorum.”

AMAÇ HAKLI ÇIKMAK DEĞİL

Bu cümlelerin ortak noktası, karşı tarafın fikrini doğrudan reddetmemeleri. Soru sormak ve farklı bir bakış açısına alan açmak, kişinin savunmaya geçmesini engelleyerek tartışmanın daha sakin ilerlemesini sağlayabiliyor.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer nokta ise fikir değiştirebilmek. Yeni bilgiler karşısında düşüncesini gözden geçirmek, zayıflık değil, zihinsel esneklik ve gelişime açıklık göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kısacası, tartışmayı kazanmak yerine karşı tarafı anlamaya çalışmak, çatışmanın büyümesini önlemenin en etkili yollarından biri olabilir.