Nevşehir merkez ilçeye bağlı 350 Evler Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, iki kardeş arasında çıkan tartışma kundaklamayla sonuçlandı. O.K. isimli şahıs, tartıştığı kardeşi M.K. tarafından evi ateşe verilerek mağdur edildi.

ŞİKAYETE GİDİNCE EVİNİ ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, 3 katlı bir binanın 1'inci katında ikamet eden O.K. ile kardeşi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine O.K., kardeşi hakkında şikayetçi olmak amacıyla emniyet müdürlüğüne gitti. Ağabeyinin evden ayrılmasını fırsat bilen M.K., O.K.'ye ait evi ateşe verip olay yerinden kaçtı.

YANGIN 30 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

Evden yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese acil olarak itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.