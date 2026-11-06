Olay, saat 08.30 sıralarında Ayniali Mahallesi 3316. Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Eve gelen Uğur Kabaağaç ile annesi Hülya Aktaş ve kardeşi Hüseyin Kabaağaç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Uğur Kabaağaç, mutfaktan aldığı bıçakla annesi ile kardeşini bıçakladı.

Uğur Kabaağaç, kaçarken ablasını telefonla arayıp, "Annemi ve kardeşimi öldürdüm" dedi. Ablasının ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ile oğulun hayatını kaybettiği belirledi. Hülya Aktaş ile oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan Uğur K. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.